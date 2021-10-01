Москва, 1 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время пока рано говорить о том, что мировой спрос на нефть упадет «катастрофически». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал опасения Минфина РФ по поводу того, что из-за политики по достижению углеродной нейтральности мировой «спрос на нефть снизится катастрофически».

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«Говорить о катастрофическом падении мирового спроса на нефть пока преждевременно, — сказал Каленов. — Безусловно, есть некоторые предпосылки к снижению. Это в первую очередь рост интереса к возобновляемым и альтернативным источникам энергии и реализация целей по углеродной нейтральности. Пока же спрос только растет, и, похоже, в ближайшем будущем такая тенденция сохранится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными.