Саранск, 1 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также три летальных случая.

Скончались женщины 1938 и 1946 годов рождения, а также мужчина 1938 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 563 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 1 октября в регионе выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 78 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 211 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3402 человека.

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