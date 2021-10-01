Страсбург, Франция, 1 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Происходящее на европейском энергорынке всё больше напоминает системный кризис. Сложившиеся в течение многих десятилетий устои упорно ломаются в угоду мнимой «экологической выгоде», а власти в Брюсселе отказываются понимать суть и причины краха, относясь к этому, как к кратковременному явлению. Об этомпишут в Институте РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

Европейский парламент поставил цель — достигнуть «нулевого» уровня выбросов СО2 к 2050 году. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уже через десять лет должна увеличиться в два раза (с 19,7 до 32%) и для достижения этого не считаются с экономическими и структурными последствиями.

Для привлечения инвестиций в зелёную энергетику государства Европы дали приоритет проектам ВИЭ при закупке энергии на рынке и позволили поставлять потребителям электричество в четыре-пять раз дороже традиционных электростанций. Взрывной рост количества экологичных проектов привёл к тому, что генераторы на ископаемом топливе стали останавливаться. И если аномально тёплый и короткий отопительный сезон 2020/2021 годов только заверил Еврокомиссию в правильности подхода, то чрезвычайно жаркое лето привело к повышенному потреблению электроэнергии при снижении её производства.

За последние полгода стоимость киловатт-часа в Европе подскочила с 18 до 20 евроцентов, и это ещё не предел. Сейчас ЕС готовится к отопительному сезону, но стоимость газа также резко выросла, страны смогли заполнить свои хранилища лишь на 72%, тогда как обычно их заполнение к концу сентября достигало 90−94%.

Это уже привело к тому, что закрываются производители удобрений и прочей химпродукции. Производители питания предупреждают о росте цен на свою продукцию ориентировочно до 40%.

Но в Евросоюзе нашли «виновных» — на совещании министров энергетики ЕС Испания обвинила в происходящем Москву, которая воспользовалась «временными трудностями», чтобы подорвать европейскую экономику и разрушить единство позиции стран-участниц в вопросе подчинения газопровода СП-2 нормам Третьего энергопакета, пишет РУССТРАТ.