Астана, 1 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) представил сингл под названием «Летний снег». О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Sabyrzhan.makhambetzhan Jah Khalib

https://www.instagram.com/p/CUdb-2uKTix/

Песня «Летний снег» доступна для прослушивания на цифровых площадках с 1 октября 2021 года. Поклонники Jah Khalib оценили песню, о чём написали в комментариях под постом о её выходе.

«Ура! Дождались! Как же красиво, слушаем! Спасибо от души», — поблагодарила рэпера elena.i.gapon.

«Шикарно», — прокомментировала liliya_malogulko_.

«Очень красивая песня», — считает marina.babiak.

Ранее Jah Khalib стал гостем YouTube-канала FAMETIME TV. В интервью проекту артист рассказал о своём намерении построить 14 модернизированных школ в Казахстане.