Москва, 1 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Мировые цены на мясо и птицу устойчиво растут с июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Мясо

«В России цены на мясо зависят от целого ряда факторов, важнейшие из которых: рост стоимости кормов, болезни животных, затраты на восстановление поголовья, существенное удорожание логистики, — сказал она. — Некоторые российские птицефабрики так и не смогли вернуться к работе после весенней вспышки птичьего гриппа, что сократило предложение на рынке. Нужно отметить, что мировые цены на мясо и птицу также устойчиво растут с июня прошлого года. Рост мировых цен делает более привлекательным экспорт этих товаров, а также способствует удорожанию импорта. Повышение спроса со стороны Китая также работает на увеличение экспортных поставок».

Как полагает Долгова, если в РФ будут приняты меры по сдерживанию оптовых цен на курятину, это позволит стабилизировать потребительские цены до конца 2021 года на текущем уровне.

«Рост цен на говядину и свинину, вероятнее всего, будет в пределах 2−4% за оставшиеся осенние месяцы», — уточнила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на птицу до конца 2021 года.