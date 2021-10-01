Москва, 1 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день присоединились к программе «Пушкинская карт» 1354 учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растет с каждым днем. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщается на сайте министерства.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

В список учреждений культуры вошли театры, музеи, концертные площадки, библиотеки и творческие образовательные организации. «Пушкинская карта» впущена как в электронной версии, так и в виде пластиковой карты с оригинальным дизайном.

Молодые люди 14−22 лет, которые получит «Пушкинскую карту» в 2021 году, смогут потратить с 1 сентября по 31 декабря 3 тыс. рублей. Номинал карты в 2022 году составит 5 тыс. рублей, их необходимо будет потратить в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2021 года «Пушкинскую карту» можно выпустить в приложении «Госуслуги.Культура».

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