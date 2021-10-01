Москва, 1 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Рост доли импортных овощей на российских прилавках будет провоцировать повышение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Помидоры

«Динамика цен на помидоры и огурцы зависит от соотношения спроса и предложения. Несколько лет назад у нас наблюдалось избыточное предложение огурцов, производители были вынуждены продавать их даже в убыток себе, а потребители привыкли к низким ценам. В прошлом году посевы огурцов сократились, а предложение стало больше соответствовать спросу. Цены скорректировались. Сейчас многие производители огурцов переходят на выращивание помидоров, что должно способствовать насыщению рынка и сокращению доли импорта. Необходимо отметить, что по сравнению с декабрем 2020 года цены на эти овощи в сентябре существенно снизились: огурцы дешевле на 46%, а помидоры — на 28,3%», — сказала Долгова.

По ее словам, динамика цен в дальнейшем будет определяться уровнем затрат российских сельхозпроизводителей (стоимостью удобрений, тарифами на электро‑ и теплоэнергию, затратами на запасные части для оборудования) и расходами на логистику.

«Рост доли импортных овощей на российских прилавках также будет провоцировать повышение цен. В ближайшие месяцы цены могут измениться в диапазоне от 3 до 10%», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что быстрый рост цен на тепличные помидоры и огурцы спровоцировала холодная погода, установившаяся в начале осени.