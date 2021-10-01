Москва, 1 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Быстрый рост цен на тепличные помидоры и огурцы спровоцировала холодная сентябрьская погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что с 21 по 27 сентября в РФ сильнее всего подорожали данные виды овощей.

Огурцы

«Цены на помидоры и огурцы отличаются высокой изменчивостью, быстро реагируют на любые изменения спроса и предложения, в том числе на уровень затрат сельхозпроизводителей, — сказала Долгова. — Российские овощи, выращенные в открытом грунте, уже закончились. На прилавки начали поступать тепличные помидоры и огурцы. Быстрый рост цен на них спровоцировала холодная сентябрьская погода — в тепличных хозяйствах пришлось раньше включить отопление. Увеличение тарифов на электро‑ и теплоэнергию по сравнению с прошлым годом и, кроме того, существенное повышение цен на удобрения также способствуют росту затрат овощеводов и повышению цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее резкий рост инфляции в России объяснили возобновлением роста цен на продовольствие.