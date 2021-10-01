Москва, 1 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Внезапное введение акциза на зимнее дизельное топливо необходимо отменить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

«Совершенно очевидно, что помимо собственно дефицита, потребители могут столкнуться с ростом цен в разгар сезона. К сожалению, это стало недоброй традицией, что цены на топливо в России двигаются только вверх, несмотря на все действия ФАС. Разумеется, это сказывается на стоимости товаров и услуг для всех граждан», — отметил Миронов.

Ранее Минфин обязал производителей зимнего топлива уплачивать акциз, в том числе и за прошлые три года. Прежде этот вид топлива не облагался акцизом, что неоднократно подтверждали в министерстве. Производители и эксперты опасаются, что введение новых платежей сделает нерентабельным этот вид бизнеса в условиях сдерживания цен на топливо со стороны ФАС.

«Политика Минфина регулярно вызывает обоснованное недовольство бизнеса и граждан России. Но тут чиновники превзошли сами себя — в попытке найти дополнительные источники доходов в бюджет они не придумали ничего лучше, как ввести законодательную норму с «обратной силой», то есть взыскать с производителей «долги» за прошлые годы», — возмущен Миронов.

Он убежден, что так менять на ходу правила не только вредно, но и опасно, тем более в условиях наступающей зимы, что бы там ни говорили в Минэнерго о достаточных запасах топлива.

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