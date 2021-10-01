Казань, 1 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Татарии на фоне ухудшения эпидемиологической ситации регистрируется снижение темпов вакцинации. Среди медиков и сотрудников сферы образования и соцзащиты привито около 80% сотрудников, тогда как в других организациях охват вакцинацией меньше в разы, заявила главный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

Вакцинация

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Также наблюдаются низкие темпы вакцинации среди лиц старше 65 лет, жителей с хроническими заболеваниями. В этой категории привились только 11% населения, или каждый десятый. Среди студентов иммунизацию прошли лишь 21%, порядка 23% — работников сферы обслуживания, отметила глава республиканского управления Роспотребнадзора.

Всего от коронавируса привились на 1 октября 1 млн 84 тыс. 698 человек, из них 953 тыс. 968 человек прошли второй этап вакцинации. Повторную иммунизацию прошли 14 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии по состоянию на 1 октября зарегистрировали 27 123 случая инфицирования коронавирусом.

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