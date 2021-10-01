Саранск, 1 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 1 октября выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 78 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 211 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 246 жителей Мордовии. 563 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3402 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2156 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2047 человек.