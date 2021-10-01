Баку, 1 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Прокуратура Азербайджана объявила в розыск ряд участников войны в Нагорном Карабахе с армянской стороны. Об этом 1 октября сообщил на брифинге генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Он заявил, что по эпизодам войны в Карабахе 2020 года заведено 76 уголовных дел. По ним объявлены в розыск 24 человека.

«Как известно, в период Отечественной войны было больше преступлений против гражданских лиц. Работа в этом направлении продолжается», — сказал Алиев.

Он также сообщил, что в розыск ещё подали около 300 человек Кроме того, продолжается работа, чтобы привлечь к ответственности компании, которые работали на территории Нагорного Карабаха без ведома Баку.

Напомним, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.