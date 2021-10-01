Москва, 1 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В целях борьбы с инфляцией властям РФ нужно ограничить наценки торговых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

ИА REGNUM Инфляция

«К сожалению, пока все меры властей [по сдерживанию инфляции] не увенчались значимым успехом. Среди этих мер ужесточение монетарной политики, таможенные меры регулирования, государственное регулирование цен, словесные интервенции в виде прогнозных заявлений о замедлении темпов инфляции и экспортные ограничения», — сказала Степанова.

По ее словам, государственное регулирование цен лишь подталкивает к очередному витку разгона инфляции.

«Государству нужно расширять меры поддержки тем сегментам некоторых отраслей экономики, где сложилась крайне низкая и даже отрицательная маржа из-за роста себестоимости. Также нужно повышать эффективность миграционной политики в целях обеспечения рынка труда мигрантами. Следует также ограничить наценки торговых сетей. В целом нужны не реактивные, а комплексные стратегические меры борьбы с инфляцией, носящие системный характер», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ бесполезно сдерживать инфляцию с помощью регулирования ключевой ставки.