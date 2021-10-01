Москва, 1 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ бесполезно сдерживать инфляцию с помощью регулирования ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Инфляция

«Инфляцию с помощью регулирования ключевой ставки сдерживать на данный момент бесполезно, — сказала Степанова. — Таргетирование инфляции не должно ставиться во главу угла как единая основная цель денежно-кредитной политики. Центробанк косвенно отвечает за рост экономики. Регулирование инфляции наравне с контролем за процентными ставками, стабилизацией валютного курса должно быть инструментом, а не самоцелью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ продолжают действовать факторы, разгоняющие инфляцию.