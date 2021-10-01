Мурманск, 1 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки жертвами ковида стали шесть человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2084 жителя региона.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе, за сутки число больных ковидом пополнили 164 человека. Наибольший прирост заболевших продемонстрировали Мурманск и Мончегорск. на лечении находятся более 15,4 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 24 522 случаев COVID-19, скончались 887 человек.