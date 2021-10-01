Москва, 1 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В РФ продолжают действовать факторы, которые разгоняют инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Pixabay.com Инфляция

«Ориентируясь на текущую динамику основных экономических параметров и рыночные тренды в мире и России, прежде всего товарных и кредитных рынков, учитывая сильные проинфляционные факторы риска, можно прогнозировать годовое инфляционное значение в России по итогам 2021 года в диапазоне 8,5−9,5%, — сказала Степанова. — Вместе с тем остается некоторая надежда, что результатом ужесточения денежно-кредитной политики и дальнейшего повышения ключевой ставки будет превышение темпов сокращения платежеспособного спроса над темпами роста цен. И за счет этого произойдет постепенное снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и самих показателей инфляции».

В таком случае, как полагает Степанова, возможно, что годовая инфляция будет в диапазоне 7,5−8,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция импортирована в Россию посредством роста цен на материалы и комплектующие.