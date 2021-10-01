Москва, 1 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Инфляция импортирована в Россию посредством роста цен на материалы и комплектующие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала ускорение инфляции в РФ до 7,26%.

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«В середине 2020 года в России процентные ставки перешли в отрицательную зону, что породило массовый рост кредитования и перекос в сторону монетарной либерализации, — сказала Степанова. — В последние месяцы Банк России старается вернуть баланс на рынке процентных ставок, но делает это плавно и мягко, стараясь не допускать резких регулярных действий. Вместе с тем необходимо понимать, что инфляция в России носит немонетарный характер. Поэтому побороть ее чрезмерный рост одними лишь монетарными инструментами не получится. Инфляция, можно сказать, импортирована в Россию на фоне восстановления мировой экономики посредством роста цен на материалы и комплектующие, мировых цен на сырье, а также из-за дисбаланса на рынке трудовой миграции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России надеется на возвращение годовой инфляции к целевому показателю в 4% в 2022 году.