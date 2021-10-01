Москва, 1 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сентябре признан форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вадим Шипачёв

В 11 матчах Шипачёв забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим голкипером стал финский вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола, который одержал с командой семь побед в восьми матчах, один раз сыграл «на ноль» и отразил 94,69% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником стал Михаил Пашнин из магнитогорского «Металлурга». В его активе семь голевых передач в 11 встречах, а также лучший в лиге показатель полезности «+14».

Лучшим новичком признан 20-летний нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, который в 11 матчах набрал 13 (8+5) очков.

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