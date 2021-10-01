Волгоград, 1 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. О домогательствах со стороны старшего брата заявил один из несовершеннолетних пациентов Центра микрохирургии глаза Волгограда. Родители детей, чьим соседом по палате оказался мальчик, сняли признание на видео.

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В ролике мальчик рассказывает, что произошло с ним в приёмной семье. Старший брат подошёл к нему ночью и пообещал «сильно ударить», если он расскажет кому-нибудь о происходящем.

Видеозапись с признанием подростка, которую журналистам издания «В1.ру» передали родители других пациентов, направлена в региональный Следственный комитет. Информацию также довели до сведения комитета социальной защиты населения администрации Волгоградской области, который курирует органы опеки и попечительства.

По данным издания, в Центре микрохирургии уже побывали следователи, также опрошены приёмные родители несовершеннолетнего.