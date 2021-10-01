Сеул, 1 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Уровень заработной платы является ключевым фактором, на который опираются жители Южной Кореи в возрасте 20−39 лет при выборе работы. На это указывают результаты исследования, проведённого платформой по поиску работы Saramin.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1865 человек, 33,8% назвали заработную плату ключевым фактором при выборе работы.

Среди других факторов респонденты отметили: баланс между работой и личной жизнью (23,5%), стабильность (13,1%), программу социального обеспечения (10%), возможность карьерного роста (8,7%).

Между тем 37,4% респондентов сообщили о желании сменить работу на более высокооплачиваемую, 23% — хотели бы сменить работу из-за отсутствия карьерного роста, 18,7% — из-за того, что работа отнимает слишком много времени.

Кроме того, 54,7% опрошенных не планируют работать до пенсионного возраста, то есть до 65 лет.