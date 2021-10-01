Уфа, 1 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Аллею учительской славы намерены заложить в Уфе. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталия Николаева ИА REGNUM Чебоксарская аллея

Сообщается, что 1 сентября в Октябрьском районе Уфы около дома № 44 по улице Рихарде Зорге был открыт новый сквер «Первому учителю». 2 октября в сквере старшеклассники со своими учителями заложат Аллею учительской славы. Они посадят свыше 70 деревьев различных пород: липы, березы, ели и рябины.

Отмечается, что свое именное дерево планирует посадить и народный учитель России и Башкирии Лиза Агадуллина.

Сообщается, что мероприятие проходят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».