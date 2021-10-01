Женева, Швейцария, , 15:00 — REGNUM Выдвинутое в 2020 году предложение России о совместной с США заморозке ядерных арсеналов на данный момент уже не является актуальным. Об этом 1 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время своего выступления на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Нет, это предложение носило единовременный характер. Мы это также заявили США. Они упустили возможность», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Рябков отметил, что Россия рассчитывает на лучшее в переговорах с Соединенными Штатами по стратегической стабильности, однако также она готова и к худшему.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября представитель Исламской Республики Иран в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество к полной ликвидации ядерного оружия.