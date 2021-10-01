Минск, 1 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Белорусские спецслужбы будут проводить точечные зачистки в связи с гибелью сотрудника КГБ, заявил 1 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдём фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идёшь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам», — цитирует его БелТА.

Он добавил, что власти «точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будут отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Дмитрием Федосюком, который погиб во время проведения спецоперации.

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