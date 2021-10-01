Москва, 1 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) представила клип на песню CRY. Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы с 1 октября.

Скриншот с YouTube Zivert (Юлия Зиверт)

В клипе героиня певицы влюбляется в мужчину с головой енота, однако он трагически погибает в потасовке с уличными хулиганами. За несколько часов ролик посмотрели более 1млн человек, благодаря чему он попал в тренды русскоязычного YouTube.

Ранее Zivert вместе с певцом Димой Биланом исполнила его хит «Это была любовь». Вместе с новой версией песни артисты представили и клип на неё, который был высоко оценён зрителями.