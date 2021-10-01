Управляющая организация Апраксина двора в Петербурге ликвидируется
Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Акционерное общество (АО) «Апраксин двор», которое до конца лета 2021 года управляло помещениями на одноименном рынке в центре Санкт-Петербурга, приступило к ликвидации.
Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», уже сформирована ликвидационная комиссия в составе двух членов. А кредиторы могут заявить свои требования в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».
Напомним, арендаторы помещений должны были покинуть Апраксин двор еще в начале августа.
Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города. Он назван по фамилии первого владельца земли под ним — графа Федора Апраксина. Комплекс ограничен Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком, включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью около 180 тыс. кв. метров. Долгие годы он находится в неприглядном состоянии, а попытки его «реновации» или «реконструкции» раз за разом проваливаются.