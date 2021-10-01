Кишинёв, 1 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Президент Словении Борут Пахор 1 октября прибыл в Кишинёв с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии.

Richter Frank-Jurgen Президент Словении Борут Пахор

Сообщается, что в официальной церемонии при встрече главы Словении принимала участие молдавский президент Майя Санду. Главы республики провели переговоры в формате один на один.

«Мы обсудили с президентом Пахором план трансформации нашей страны и направления сотрудничества в, которых на может помочь Словения. Молдавия заинтересована в использовании опыта Словении в различных областях, среди которых в приоритете цифровизация государственных услуг», — сказала Санду пресс-службе.

Она также сообщила, что надеется на помощь Любляны в углублении диалога Кишинёва с Брюсселем.

«Я хочу поддержать вас в выполнении жизненно важных задач: улучшение качества жизни граждан, укреплении демократических ценностей в обществе, укреплении отношений с соседями», — сказал Пахор.

Он также заявил, что поддерживает европейский курс правительства Молдавии.