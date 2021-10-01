Казань, 1 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Татарии утренний фильтр с начала года не прошли 9016 детей и 261 педагог, из них 359 учащихся и 33 учителя — за последние сутки. Об этом 1 октября заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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По ее мнению, утренний фильтр должен работать в каждом трудовом коллективе. Данные меры профилактики распространения вирусов должны быть эффективными, а не для галочки, подчеркнула спикер.

«Важно измерение температуры и отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ», — добавила Патяшина.

В случае, если в классах ОРВИ заболели 20% учащихся, то такие коллективы разобщаются на 7−10 дней. Эта мера позволит разорвать пути передачи вируса от детей. На сегодня в Татарии разобщено 26 классов в 10 школах республики, что затрагивает 645 учащихся, уточнила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии планируют ввести ограничения на массовые мероприятия, а также допуск в большие залы по QR-кодам.

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