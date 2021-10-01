Москва, 1 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Владимир Васильев освобождён от должности советника президента РФ, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного 1 октября на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Васильев

В документе указано, что Путин освободил Васильева от этой должности в связи с его избранием депутатом Государственной думы РФ восьмого созыва. Указ вступил в силу 29 сентября, в день подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был советником президента с 5 октября 2020 года. Васильев — член Высшего совета партии «Единая Россия». Он был депутатом Госдумы IV—VII созывов, вице-спикером Госдумы V созыва, а также руководил фракцией «Единой России» в 2012—2017 годах.

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