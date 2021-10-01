Усинск, Коми, 1 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Эпидобстановка в Усинске требует увеличения числа ковидных коек. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Николай Такаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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«В Усинске снова фиксируется сильный рост заболеваемости ковидом. На сегодня в стационаре заняты практически все койки, необходимо разворачивать дополнительный коечный фонд, потому что мест просто не хватает. Врачи работают на износ. В наших силах им помочь. Минимальное, что мы можем сделать — соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Стараться меньше посещать места массового скопления людей. Ну и, конечно, вакцинироваться!», — написал Такаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от ковида скончались 18 человек.