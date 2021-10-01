Яшкульский район, Калмыкия, 1 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Калмыкии следователи проводят проверку из-за долгов по зарплате работнику крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Industrialconflicts.ru Долги

Следователи полагают, что в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из корыстной заинтересованности частично не выплачивал зарплату подчинённому. Сумма долга превысила 100 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.