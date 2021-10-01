Тольятти, Самарская область, 1 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 в ближайшее время планируют почти полностью перепрофилировать под ковид-госпиталь. Об этом 1 октября сообщил глава Тольятти Николай Ренц.

Госпиталь

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«В ближайшие дни Тольяттинская городская клиническая больница № 5 будет почти полностью переведена на ковид, исключение сделают для роддома, хирургии и примерно трети «книжки», — приводит пресс-служба администрации Тольятти его слова.

Отмечается, что в настоящее время по числу привитых граждан Тольятти находится в самом конце списка Самарской области, поскольку прививку от COVID-19 в городе получили лишь 46% жителей, при том, что в Самаре вакцинировались свыше 53% жителей, в Шенталинском, Кинельском, Елховском, Клявлинском и других районах области получили прививки 67−74% жителей.

Ренц отметил, что в декабре 2020 года в регионе лечение получали порядка шести тысяч пациентов COVID-19. При этом сейчас на лечении находятся 15,5 тысяч таких пациентов. В медучреждениях тогда получали лечение 1,8 тысяч пациентов с COVID-19, сейчас — 3,5 тысячи таких пациентов.

«Всем известно, что для того, чтобы лечить ковидных больных, в больницах освобождаются койки. За счет чего? За счет сокращения оказания помощи пациентам с другими заболеваниями. Мера непопулярная, жесткая, но другого выхода нет. Система здравоохранения ранее не была приспособлена для размещения такого количества больных, которых при этом нужно изолировать от других. И если еще в июне 2021 года под ковид в области было выделено 1600 коек, то сейчас — 5600», — сообщил глава города.

«И подобной ситуации могло бы не быть, будь привитых больше. Я сразу отвечу тем, кто будет говорить, что даже привитые люди тоже заболевают коронавирусной инфекцией. Да, это так. Но привитые болеют легче, выздоравливают быстрее, осложнений у них бывает меньше, смертности нет вообще. Тем временем, среди пациентов с подтвержденным ковидом, поступивших в стационар лишь 1,5−2% были привиты, а в реанимации привитых нет вообще», — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время в Тольятти работают 29 прививочных пунктов.