Москва, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что намерен попасть в пятёрку лучших в общем зачёте Кубка мира сезона 2021/22. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

Wyoming National Guard Биатлон

«Буду максимально стараться, чтобы попасть в топ-5. Если получится в топ-3, то для меня это будет очень хорошим результатом», — сказал Латыпов.

Он добавил, что надо выступать более стабильно, выжимать максимум из каждой гонки, зарабатывать очки и приносить пользу сборной России.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт 27−28 ноября в шведском Эстерсунде.

Читайте также: Назван предварительный состав сборной России на первый этап КМ по биатлону