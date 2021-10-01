Биатлонист Латыпов рассказал о целях на сезон в Кубке мира
Москва, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что намерен попасть в пятёрку лучших в общем зачёте Кубка мира сезона 2021/22. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.
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Биатлон
«Буду максимально стараться, чтобы попасть в топ-5. Если получится в топ-3, то для меня это будет очень хорошим результатом», — сказал Латыпов.
Он добавил, что надо выступать более стабильно, выжимать максимум из каждой гонки, зарабатывать очки и приносить пользу сборной России.
Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт 27−28 ноября в шведском Эстерсунде.
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