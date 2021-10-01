Пенза, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Ставить двуглавого орла на памятники, посвященные Великой Отечественной войне, нельзя, это выглядит абсурдно, заявил на конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Так он прокомментировал представленный на форуме проект памятника строителям Сурского рубежа, который планируется установить в Пензенской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавые орлы на фоне новогодней ели

«Ставить двуглавого орла на памятники, посвященные Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, нельзя, это выглядит абсурдно. Представьте себе на минуту, что в Москве у Бородинской панорамы или на Бородинском поле в год 150-летия первой Отечественной войны, то есть в 1962 году, когда ставились новые памятники и обновлялись старые, они были бы снабжены советскими властями изображениями серпа и молота! Как бы это выглядело? Что сказали бы люди? Это было бы сплошное возмущение и внутри страны, и за рубежом! Коммунисты всё это понимали, они были умнее и деликатнее.

А что происходит сейчас? Почему люди молчат? Ведь это не первый случай, когда делается такое!

Наши предки громили врага, совершали ратный и трудовой подвиг под красной звездой и серпом и молотом. Под ними они и должны лежать, ими должны быть увековечены! Хотите увековечить их память ещё и православным крестом или мусульманской символикой, пожалуйста. Но именно в дополнение. А двуглавый орёл на посвящённых им монументах, повторю это ещё раз, — абсурд!» — отметил Михаил Демурин.