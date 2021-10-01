Джакарта, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Министерство туризма и креативной экономики Индонезии помогает киноиндустрии продвигать и производить фильмы в разгар пандемии, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Министерство запустило программу по продвижению художественных фильмов. Государственную помощь пойдет на производство 60 индонезийских фильмов.

Ряд кинотеатров в Индонезии возобновили работу. Кинотеатры установили определенные требования к посетителям на фоне продолжающейся пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Индонезии необходимо создать стимулы для проведения кампании по использованию батика для поощрения национальной индустрии батика.