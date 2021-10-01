Киев, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. У российской компании «Газпром» есть право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, которое предусмотрено транзитным контрактом между Россией и Украиной. Об этом 1 октября сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

Telegraf.com.ua Нафтогаз

«Газпром» прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. «Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал в своем сообщении глава «Нафтогаза».

При этом Витренко заявил, что это факт, по его мнению, является действующей демонстрацией того, что якобы будет после запуска газопровода «Северный потока — 2», в случае «если Кремль не разблокирует транзит через Украину «для третьих лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 октября компания «Газпром» остановила транзит российского природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.