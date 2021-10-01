Иркутск, 1 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Жителей Приангарья предупредили о существенном ухудшении погодных условий 2 октября.

Снег

По данным территориального ГУ МЧС РФ, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Днём местами в западных, центральных, южных районах порывы северо-западного, западного ветра составят 15−17 м/с. Температура ночью будет от +3 °C до — 2 °C, при прояснении — до 12 °C, днём будет +11°C, при облачной погоде — 2,+3°C.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер безопасности в период усиления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение погодных условий наблюдается также в Алтайском крае: там в предстоящие выходные обещают дождь и снег.

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