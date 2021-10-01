Москва, 1 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Объёмы сомнительных операций в российском банковском секторе сократился на 11% за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении Банка России, опубликованном 1 октября.

50.мвд.рф Мошенничество

В I полугодии 2021 года этот показатель составил 51 млрд рублей, за аналогичный период 2020 года — 57 млрд рублей. Также почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания денег в банках.

Пи этом до 20 млрд рублей вырос вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям. Основной спрос на теневые финансовые услуги отмечался в строительстве (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%).

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России впервые представил оценку объёмов и структуры сомнительных операций в банковском секторе в мае 2018 года.

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