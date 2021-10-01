Абакан, 1 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Сельхозпредприятия Ширинского и Орджоникидзевского районов Хакасии, где в ночь с 26 на 27 сентября прошёл обильный снегопад, оценили нанесённый ущерб в 263 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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В Орджоникидзевском районе под снегом оказалось 10 тыс. га неубранных площадей зерновых культур (42,6% от общего посева этих культур в районе), в Ширинском — 4,78 тыс. га (22%).

27 сентября в Орджоникидзевском районе был объявлен режим ЧС. 30 сентября аналогичное постановление приняла администрация Ширинского района. Приступили к работе специальные комиссии по оценке ущерба.

По оценке комиссий, в Ширинском районе ущерб составил 63,4 млн рублей, в Орджоникидзевском — 200 млн.

Общая сумма убытков, понесённых сельхозпредприятиями в зоне ЧС, определена предварительно. Все материалы передадут в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хакасии для рассмотрения и выдачи заключения об обоснованности суммы ущерба.