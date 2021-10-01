Сеул, , 14:40 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Францию на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в ходе поездки южнокорейский дипломат примет участие в министерской сессии Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведёт серию двусторонних переговоров с коллегами из других стран, включая Люксембург и Венгрию, а также встретится с генеральным секретарём ОЭСР Матиасом Корманном.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Южной КореиЧон Ый Ёнпосоветовал администрации американского президента Джо Байдена назвать стимулы, которые она может предложить КНДР в ходе личных переговоров.

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