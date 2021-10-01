Москва, 1 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Даниил Узенюк, младший брат рэпера Элджея, выпустил свой дебютный трек под названием Senorita. О выходе песни он сообщил в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Скриншот с YouTube Дина Саева

https://www.instagram.com/p/CUdcaDIqCFx/

В качестве обложки к песне Узенюк использовал фотографию блогера Дианы Саевой. В треке он поёт о любви, тем самым подтверждая слухи о романе с Саевой.

ИА REGNUM напоминает, что слухи о романтических отношениях Дины Саевой и Даниила Узенюка появились после проведения церемонии премии «МУЗ-ТВ» в 2021 году. Тогда блогер пришла в компании парня в маске, в котором пользователи Сети узнали младшего брата Элджея.