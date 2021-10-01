Москва, 1 октября 2021, 14:38 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина о назначении первого пленарного заседания Госдумы позволит парламентариям приступить к работе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь пока истечет тридцать дней после избрания», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
Безусловным приоритетом осенней сессии станет федеральный бюджет на очередную трехлетку. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы, поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны, сказал Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент подписал указ, которым назначил первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва на 12 октября.