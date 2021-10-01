Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который якобы вернулся на родину, появится на публике 2 октября, сразу после завершения выборов в органы местного самоуправления. Об этом журналистам сказал член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Мурман Думбадзе.

Михаил Саакашвили Rrnews.ru

«Уверяю вас, завтра, в 20:05, когда будут объявлены экзитполы, все граждане Грузии смогут напрямую контактировать с ним», — сказал Думбадзе.

Он заявил, что Саакашвили находится в Батуми. Также Думбадзе сообщил, что последние несколько лет общался с бывшим президентом, но тот не предупредил о своём визите. На вопрос журналистов, каким именно образом Саакашвили «прибыл» в Грузию, Думбадзе не сказал.

«Михаил Саакашвили пришел с неба, моря и земли. Это технические детали. Главное, чтобы он был онлайн», — сказал член ЕНД.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.

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