Ярославль, 1 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославле при ремонте участка водопровода слесаря завалило землёй при обвале стенки траншеи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Красноперекопский районный суд.

Onf.ru Траншея

В апреле 2021 года бригада выполняла замену аварийного участка водопровода на улице Нефтяников. Для работы была вырыта траншея глубиной 1,8 метра, в которую рабочие укладывали трубу. При этом укрепления и откосов в траншее сделано не было и во время работы стенка обрушилась.

«Пласт обрушившегося грунта засыпал ноги, выполнявшему в траншее работы слесарю аварийно-восстановительных работ АО «Ярославльводоканал», в результате чего, потерпевшему причинены моральный и физический вред, выразившийся в физической боли и следующих телесных повреждениях: травма таза: кровоподтек в паховой области справа, закрытые переломы лонной и седалищной костей справа, перелом крестца справа через крестцовые отверстия, разрыв мочевого пузыря», — сообщается в решении суда.

После происшествия было возбуждено уголовное дело. Виновным следствие посчитало инженера, который отвечал за технику безопасности при работах.

«Падение пласта грунта и последующее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему в результате полученных им повреждений, состоит в прямой причинно-следственной связи с невыполнением инженером возложенных на него обязанностей по соблюдению правил безопасности и условий труда при проведении аварийно-восстановительных работ, который допустил неудовлетворительную организацию производства земляных работ, выразившуюся в нахождении работника в траншее с вертикальными стенками без крепления в суглинках, на глубине 1,8 м., при температуре воздуха + 20С°, что привело к частичному обрушению грунта и травмированию потерпевшего с причинением тяжкого вреда здоровью», — пояснил суд.

Однако во время заседания суда потерпевший и подсудимый ходатайствовали о прекращении судебного разбирательства в связи с примирением сторон. Также было сообщено, что пострадавшему рабочему выплачена денежная компенсация. Суд решил прекратить уголовное дело.