Москва, 1 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Международный день пожилых людей отмечается по всему миру 1 октября.

Pfrf.ru Пожилые люди

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно с 1991 года по резолюции 45/106 Генассамблеи ООН. В России на следующий год было принято специальное постановление президиума Верховного совета «О проблемах пожилых людей», в котором 1 октября объявлен Днём пожилых людей.

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Тема Международного дня пожилых людей в 2021 году — «Цифровое равенство для всех возрастов».

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (52%) уверены, что пожилым людям независимо от состояния их здоровья лучше всего жить в семье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

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