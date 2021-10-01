Екатеринбург, 1 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Свердловской области введена обязательная вакцинация от COVID-19. Она касается работников некоторых отраслей, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно этому документу, с 5 октября предстоит обеспечить вакцинацию представителям образования, услуг, государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам органов власти и местного самоуправления, не имеющим медицинского отвода. До 1 ноября все должны быть привиты первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — обоими. В противном случае работников нужно перевести на дистанционку.

Причиной такого шага стал рост числа заболевших COVID-19. При этом медики фиксируют, что нарастает тяжесть заболевания — среди пациентов всё больше оказываются в реанимациях и на аппаратах ИВЛ.