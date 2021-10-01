Ганновер, Германия, 1 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На заводе Volkswagen Commercial Vehicles были выпущены первые серийные модели нового минивэна Multivan. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Коммерческие автомобили Производство нового Volkswagen Multivan

Производство новинки налажено на предприятии в Ганновере. Причем впервые на данном заводе была выпущена модель с подключаемым гибридным двигателем.

«Начало производства является важной вехой в процессе преобразования основного завода Volkswagen Commercial Vehicles», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе идет полным ходом модернизация под выпуск полностью электрического минивэна ID. Buzz. Последний будет выпущен в 2022 году.

Мощность системы привода с подключаемым гибридным двигателем (PHEV) составляет 160 кВт (218 л. с.). Кроме того, Multivan будет оснащаться также бензиновыми двигателями с турбонаддувом на 136 и 204 л. с., а в начале 2022 года к ним присоединится версия с турбодизелем мощностью 150 л. с.

Напомним, в сентябре 2021 года Volkswagen представил концепт электрического минивэна ID. Buzz AD на автомобильной выставке IAA в Мюнхене.

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