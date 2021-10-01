Рязань, 1 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Рязанской области 1 октября выявлено 140 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 125 пациентов.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,31%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён 42 453 жителей. Выздоровели 38 805 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 118 пациентов, из них двое внесены в статистику за минувшие сутки.