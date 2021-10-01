Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Ростовской области с 1 по 10 октября организована декада пожилых людей, в рамках которой запланировано около 500 мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Pfrf.ru Пожилые люди

«В этот день мы поздравляем людей старшего поколения. Их достижения в самых разных сферах — крепкий фундамент для дальнейшего развития Ростовской области и яркий пример для молодежи», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте донского правительства.

В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького состоится благотворительный спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Большая часть мероприятий состоится в онлайн-формате. Это, например, чемпионат по компьютерному многоборью «Понятный интернет» и фестиваль «Осенний листопад-2021».