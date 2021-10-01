Москва, 1 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В московском выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдёт фестиваль современный культуры, комиксов и игр BUBBLE Comics Con. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщают в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба фестиваля BUBBLE Comics Con

Фестиваль пройдёт 30 и 31 октября 2021 года. Всех посетителей мероприятия ждёт встреча с лучшими авторами и художниками комиксов, а также громкие анонсы от BUBBLE Studios.

Организаторы фестиваля сообщают, что мероприятие пройдёт в формате «COVID-Free». «Маски — часть дресс-кода, в конце концов, это же Хэллоуин!», — гласит официальное описание события.

Добавим, что организатором фестиваля выступает компания BUBBLE Comics — крупнейшее российское издательство комиксов, основанное в 2011 году.