Северодвинск, Архангельская область, 1 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Архангельской области возбудили уголовное дело в связи с убийством кота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Об убийстве животного широкой общественности и правоохранителям стало известно из соцсетей — 21 сентября там были размещены видеозаписи с издевательствами, которые проводили над котом двое жителей Северодвинска.

«По данному факту сотрудниками полиции незамедлительно были начаты проверочные мероприятия. Установлены личности предполагаемых злоумышленников. Мужчина и женщина 1985 и 1983 годов рождения были разысканы в городе Архангельске и доставлены в Северодвинск. Кроме того, были обнаружены останки животного, которые направлены на экспертизу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за убийство собаки стал фигурантом уголовного дела житель Кабардино-Балкарии. Мужчина расстрелял из ружья домашнего пса, который принадлежал туристам из Новосибирска, отдыхавшим в Приэльбрусье.